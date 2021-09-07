ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Католики розкритикували позицію заступника Ткаченка щодо костелу Святого Миколая

Новость на русском →
Київ, Вівторок 07 вересня 2021 18:01
Католики розкритикували позицію заступника Ткаченка щодо костелу Святого Миколая Фото: пожежа в костелі Святого Миколая (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

В Міністерстві культури вважають, що краще допустити руйнування костелу Святого Миколая, ніж його реконструкцію представниками католицької церкви із залученням польських інвестицій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву єпископа Києво-Житомирської дієцезії в Україні Віталія Кривицького під час прес-конференції щодо повернення храму католикам.

"Привладні люди говорять, що вони стараються про храм. Але в той самий час затягують нас у певні політичні процеси. І тут я хочу наголосити на такій репліці, яку я почув. На запитання, чи ми будемо мати кошти для того, щоб відбудувати храм, заступником міністра культури було сказано дуже прямо: "Нехай він краще завалиться, ніж його мають відбудувати поляки", - заявив владика Віталій.

Єпископ зазначив, що представники католицької церкви не пропонували відновлення храму саме за рахунок польського капіталу.

"Хоча слово "поляки" не говорилося. Ми говорили, що крім українських, ми можемо залучити іноземних інвесторів. Скажіть, яким може бути продовження діалогу з людьми, які переконані в цьому: нехай краще розвалиться, ніж мають бути не вирішені, або не так вирішені наші інші політичні питання?", - додав владика Віталій.

Детальніше про пожежу в костелі Святого Миколая - в матеріалі "РБК-Україна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
У Раді розповіли, коли розглянуть закон про олігархів
DAILY
Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки та олігархи. Чим займеться Рада цієї осені