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В Киеве горит костел Святого Николая

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Киев, Пятница 03 сентября 2021 22:17
В Киеве горит костел Святого Николая Фото: в Киеве горит костел Святого Николая (facebook.com/UkraineInCanada)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером 3 сентября произошел пожар в костеле Святого Николая. На месте происшествия уже работают отряды спасателей.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Сейчас подробности пожара в спасательной службе не сообщают, но очевидцы говорят, что горит задняя часть здания.

Что стало причиной возгорания, пока не известно. Так же не известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента.

Posted by Дмитро Левицький on Friday, September 3, 2021

Обновлено.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами. Однако огонь уже перекинулся на кровлю здания.

"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар. Ранг пожара - второй", - заявил он в Telegram-канале.

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