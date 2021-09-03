В Киеве горит костел Святого Николая
Фото: в Киеве горит костел Святого Николая (facebook.com/UkraineInCanada)
В Киеве вечером 3 сентября произошел пожар в костеле Святого Николая. На месте происшествия уже работают отряды спасателей.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.
Сейчас подробности пожара в спасательной службе не сообщают, но очевидцы говорят, что горит задняя часть здания.
Что стало причиной возгорания, пока не известно. Так же не известно, есть ли жертвы или пострадавшие в результате инцидента.
Posted by Дмитро Левицький on Friday, September 3, 2021
Обновлено.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что возгорание произошло между первым и вторым этажами. Однако огонь уже перекинулся на кровлю здания.
"Городские спасательные службы, 15 специалистов ГСЧС и 4 единицы техники ликвидируют пожар. Ранг пожара - второй", - заявил он в Telegram-канале.