Катерина Кузнєцова показала стильний "лук" із трендовими жокейськими чоботами

Який "лук" вибрала Кузнєцова

Ключовою деталлю образу стали високі чорні чоботи до колін з плоскою підошвою і невеликим квадратним каблуком. Вони виконані в мінімалістичному стилі з гладкої шкіри та мають класичний прямий силует, характерний для riding boots.

Саме ця модель взуття є однією з найпопулярніших восени та взимку, адже поєднує практичність і стиль та легко інтегрується в різні аутфіти - від повсякденних до сміливих.

Катерина Кузнєцова (фото: instagram.com/katykino)

Верхня частина образу Кузнєцової витримана в чоловічій естетиці. Актриса вибрала об'ємну білу сорочку, яку недбало заправила, створюючи ефект легкої невимушеності.

Чорна краватка, що вільно звисає, додає образу андрогінності та нагадує про офісний, але розслаблений стиль. Такий прийом сьогодні активно використовують модні бренди, поєднуючи традиційно чоловічі елементи з жіночними силуетами.

Замість класичних штанів Катерина обрала світлі джинсові шорти із завищеною талією. Саме вони роблять образ більш сучасним і легким, створюючи контраст між строгим верхом і неформальним низом.

З-під високих чобіт визирають білі трикотажні гольфи, злегка приспущені. Це відсилання до преппі-естетики, яка вже кілька сезонів залишається в тренді.

На одному з фото актриса доповнила образ темним жакетом в oversize-силуеті. Такий верх накинутий недбало, підкреслює стиль з чоловічого плеча і завершує модну багатошарову композицію. Подібні жакети стали мастхевом осінньо-зимового гардероба, адже додають образу структури та водночас не обмежують свободу рухів.

Кузнєцова показала модні жоккейські чоботи (фото: instagram.com/katykino)

Як повторити образ і що додати взимку

Образ Катерини Кузнєцової легко адаптувати в холодну пору року, зберігши його трендовість. Основою залишаються жокейські чоботи - саме вони формують силует і задають настрій.

Щоб створити подібний лук, слід обрати мінімалістичну модель чобіт зі шкіри та поєднати її з об'ємною білою сорочкою. Взимку її можна замінити на теплішу версію - наприклад, блузку зі щільної бавовни або тонкий кашеміровий гольф, що матиме вигляд під жакетом.

Шорти, як у Кузнєцової, взимку можна залишити, якщо додати щільні теплі колготки - чорні або графітові. Вони не зіпсують стиль, але забезпечать комфорт.

Преппі-естетика з гольфами теж може лишатися, утім, у морозну погоду замість них слід обрати високі утеплені вовняні шкарпетки.

Як повторити "лук" Кузнєцової (фото: instagram.com/katykino)

Жакет oversize є універсальним елементом цього образу, але взимку його можна доповнити або замінити довгим пальто прямого крою.

Краще обирати моделі в темних тонах - графітовому, чорному або глибокому синьому, що підкреслить андрогінний стиль і збереже чітку геометрію силуету.

Також поверх жакета можна додати масивний шарф, який впишеться в багатошаровість лука.

Аксесуари також відіграють роль. Чорна краватка створює настрій, тому її варто залишити, а завершити образ допоможе невеличка сумка на жорсткому каркасі або крос-боді в класичному кольорі.

Актриса показала модні чоботи (фото: instagram.com/katykino)