ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Ярослава Магучіх вразила стильним осіннім "луком": тренч, смуги та акцентні кросівки

Середа 19 листопада 2025 07:15
UA EN RU
Ярослава Магучіх вразила стильним осіннім "луком": тренч, смуги та акцентні кросівки Ярослава Магучіх (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Осінній сезон традиційно актуалізує класичні поєднання та практичні рішення в щоденному гардеробі. Відома українська спортсменка Ярослава Магучіх продемонструвала, як базові речі можуть працювати разом з яскравими акцентами та формувати сучасний, збалансований образ.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram легкоатлетки.

Класичний тренч як основа осіннього комплекту

Ключовим елементом образу став бежевий тренч - універсальна річ, яка залишається серед головних позицій осіннього гардероба вже багато сезонів поспіль.

Такий верхній одяг поєднує функціональність і стриману естетику, даючи змогу використовувати його як у повсякденних, так і в більш формальних образах.

Під тренч спортсменка одягла теплий светр із високим коміром. Форма і текстура моделі надають образу необхідного осіннього затишку.

Водночас светр вирізняється горизонтальними смугами - білими та насичено-червоними, які формують яскравий візуальний акцент і роблять поєднання з тренчем менш формальним.

Ярослава Магучіх вразила стильним осіннім &quot;луком&quot;: тренч, смуги та акцентні кросівкиЯрослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Денім і акцентні деталі

Нижню частину аутфіта складають сині джинси прямого крою з високою посадкою. Такий фасон залишається стабільно популярним завдяки комфортній посадці й універсальності, а також добре поєднується з об'ємнішими речами.

Яскраві елементи стали ключем до завершеності образу. Червоні кросівки відіграють роль головного колірного акценту і підтримують червоні лінії на светрі, створюючи цілісну композицію.

Їхня насичена палітра формує яскравий контраст із нейтральним бежевим відтінком верхнього одягу.

Образ доповнено чорною в'язаною шапкою з невеликим контрастним логотипом. Такий аксесуар не тільки виконує практичну функцію, а й створює баланс між яскравими та нейтральними кольорами.

Стильний приклад осіннього "луку"

Загалом, поєднання класичних елементів - тренча та джинсів - з виразними акцентами демонструє сучасний підхід до осіннього стилю.

Образ Ярослави Магучіх може слугувати прикладом того, як інтегрувати яскраві кольори в базовий гардероб, не порушуючи загальної гармонії та практичності.

Ярослава Магучіх вразила стильним осіннім &quot;луком&quot;: тренч, смуги та акцентні кросівкиЯрослава Магучіх показала модний "лук" на осінь (фото: instagram.com/rosya_dp)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Тренди Модні тренди Стиль життя
Новини
Польща підняла в небо авіацію через удари РФ по Україні, всі системи в підвищеній готовності
Польща підняла в небо авіацію через удари РФ по Україні, всі системи в підвищеній готовності
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського