Ярослава Магучіх вразила стильним осіннім "луком": тренч, смуги та акцентні кросівки

Осінній сезон традиційно актуалізує класичні поєднання та практичні рішення в щоденному гардеробі. Відома українська спортсменка Ярослава Магучіх продемонструвала, як базові речі можуть працювати разом з яскравими акцентами та формувати сучасний, збалансований образ.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram легкоатлетки.

Класичний тренч як основа осіннього комплекту

Ключовим елементом образу став бежевий тренч - універсальна річ, яка залишається серед головних позицій осіннього гардероба вже багато сезонів поспіль.

Такий верхній одяг поєднує функціональність і стриману естетику, даючи змогу використовувати його як у повсякденних, так і в більш формальних образах.

Під тренч спортсменка одягла теплий светр із високим коміром. Форма і текстура моделі надають образу необхідного осіннього затишку.

Водночас светр вирізняється горизонтальними смугами - білими та насичено-червоними, які формують яскравий візуальний акцент і роблять поєднання з тренчем менш формальним.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Денім і акцентні деталі

Нижню частину аутфіта складають сині джинси прямого крою з високою посадкою. Такий фасон залишається стабільно популярним завдяки комфортній посадці й універсальності, а також добре поєднується з об'ємнішими речами.

Яскраві елементи стали ключем до завершеності образу. Червоні кросівки відіграють роль головного колірного акценту і підтримують червоні лінії на светрі, створюючи цілісну композицію.

Їхня насичена палітра формує яскравий контраст із нейтральним бежевим відтінком верхнього одягу.

Образ доповнено чорною в'язаною шапкою з невеликим контрастним логотипом. Такий аксесуар не тільки виконує практичну функцію, а й створює баланс між яскравими та нейтральними кольорами.

Стильний приклад осіннього "луку"

Загалом, поєднання класичних елементів - тренча та джинсів - з виразними акцентами демонструє сучасний підхід до осіннього стилю.

Образ Ярослави Магучіх може слугувати прикладом того, як інтегрувати яскраві кольори в базовий гардероб, не порушуючи загальної гармонії та практичності.

Ярослава Магучіх показала модний "лук" на осінь (фото: instagram.com/rosya_dp)