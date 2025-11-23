Екатерина Кузнецова показала стильный "лук" с трендовыми жокейскими сапогами

Актриса Екатерина Кузнецова продемонстрировала стильный образ с трендовыми жокейскими сапогами, соединив элементы мужского гардероба, преппи-эстетику и многослойность. Ее лук подчеркивает ключевые модные тенденции сезона и показывает, как носить классические такую обувь.
Ключевой деталью образа стали высокие черные сапоги до колен с плоской подошвой и небольшим квадратным каблуком. Они выполнены в минималистическом стиле из гладкой кожи и имеют классический прямой силуэт, характерный для riding boots.
Именно эта модель обуви является одной из самых популярных осенью и зимой, ведь сочетает практичность и стиль и легко интегрируется в различные аутфиты - от повседневных до смелых.
Верхняя часть образа Кузнецовой выдержана в мужской эстетике. Актриса выбрала объемную белую рубашку, которую небрежно заправила, создавая эффект легкой непринужденности.
Свободный свисающий черный галстук придает образу андрогинности и напоминает об офисном, но расслабленном стиле. Такой прием сегодня активно используют модные бренды, сочетая традиционно мужские элементы с женственными силуэтами.
Вместо классических брюк Екатерина выбрала светлые джинсовые шорты с завышенной талией. Именно они делают образ более современным и легким, создавая контраст между строгим верхом и неформальным низом.
Из-под высоких сапог выглядывают белые трикотажные гольфы, слегка приспущенные. Это отсылка к преппи-эстетике, которая уже несколько сезонов остается в тренде.
На одном из фото актриса дополнила образ темным жакетом в oversize-силуэте. Такой верх накинут небрежно, подчеркивает стиль с мужского плеча и завершает модную многослойную композицию. Подобные жакеты стали мастхевом осенне-зимнего гардероба, ведь добавляют образ структуры и одновременно не ограничивают свободу движений.
Образ Екатерины Кузнецовой легко адаптировать в холодное время года, сохранив его трендовость. Основой остаются жокейские сапоги - именно они формируют силуэт и задают настроение.
Чтобы создать подобный лук, следует выбрать минималистичную модель сапог из кожи и объединить ее с объемной белой рубашкой. Зимой ее можно заменить на более теплую версию - например, блузу из плотного хлопка или тонкий кашемировый гольф, который будет выглядеть под жакетом.
Шорты, как у Кузнецовой, зимой можно оставить, если добавить плотные теплые колготки - черные или графитовые. Они не испортят стиль, но обеспечат комфорт.
Преппи-эстетика с гольфами тоже может оставаться, впрочем, в морозную погоду вместо них следует выбрать высокие утепленные шерстяные носки.
Жакет oversize представляет собой универсальный элемент этого образа, но зимой его можно дополнить или заменить длинным пальто прямого кроя.
Лучше выбирать модели в темных тонах - графитовом, черном или глубоком синем, что подчеркнет андрогинный стиль и сохранит четкую геометрию силуэта.
Также поверх жакета можно добавить массивный шарф, который впишется в многослойность лука.
Аксессуары также играют роль. Черный галстук создает настроение, поэтому его стоит оставить, а завершить образ поможет небольшая сумка на жестком каркасе или кросс-боди в классическом цвете.
