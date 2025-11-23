Екатерина Кузнецова показала стильный "лук" с трендовыми жокейскими сапогами

Какой "лук" выбрала Кузнецова

Ключевой деталью образа стали высокие черные сапоги до колен с плоской подошвой и небольшим квадратным каблуком. Они выполнены в минималистическом стиле из гладкой кожи и имеют классический прямой силуэт, характерный для riding boots.

Именно эта модель обуви является одной из самых популярных осенью и зимой, ведь сочетает практичность и стиль и легко интегрируется в различные аутфиты - от повседневных до смелых.

Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

Верхняя часть образа Кузнецовой выдержана в мужской эстетике. Актриса выбрала объемную белую рубашку, которую небрежно заправила, создавая эффект легкой непринужденности.

Свободный свисающий черный галстук придает образу андрогинности и напоминает об офисном, но расслабленном стиле. Такой прием сегодня активно используют модные бренды, сочетая традиционно мужские элементы с женственными силуэтами.

Вместо классических брюк Екатерина выбрала светлые джинсовые шорты с завышенной талией. Именно они делают образ более современным и легким, создавая контраст между строгим верхом и неформальным низом.

Из-под высоких сапог выглядывают белые трикотажные гольфы, слегка приспущенные. Это отсылка к преппи-эстетике, которая уже несколько сезонов остается в тренде.

На одном из фото актриса дополнила образ темным жакетом в oversize-силуэте. Такой верх накинут небрежно, подчеркивает стиль с мужского плеча и завершает модную многослойную композицию. Подобные жакеты стали мастхевом осенне-зимнего гардероба, ведь добавляют образ структуры и одновременно не ограничивают свободу движений.

Кузнецова показала модные жокейские сапоги (фото: instagram.com/katykino)

Как повторить образ и что добавить зимой

Образ Екатерины Кузнецовой легко адаптировать в холодное время года, сохранив его трендовость. Основой остаются жокейские сапоги - именно они формируют силуэт и задают настроение.

Чтобы создать подобный лук, следует выбрать минималистичную модель сапог из кожи и объединить ее с объемной белой рубашкой. Зимой ее можно заменить на более теплую версию - например, блузу из плотного хлопка или тонкий кашемировый гольф, который будет выглядеть под жакетом.

Шорты, как у Кузнецовой, зимой можно оставить, если добавить плотные теплые колготки - черные или графитовые. Они не испортят стиль, но обеспечат комфорт.

Преппи-эстетика с гольфами тоже может оставаться, впрочем, в морозную погоду вместо них следует выбрать высокие утепленные шерстяные носки.

Как повторить "лук" Кузнецовой (фото: instagram.com/katykino)

Жакет oversize представляет собой универсальный элемент этого образа, но зимой его можно дополнить или заменить длинным пальто прямого кроя.

Лучше выбирать модели в темных тонах - графитовом, черном или глубоком синем, что подчеркнет андрогинный стиль и сохранит четкую геометрию силуэта.

Также поверх жакета можно добавить массивный шарф, который впишется в многослойность лука.

Аксессуары также играют роль. Черный галстук создает настроение, поэтому его стоит оставить, а завершить образ поможет небольшая сумка на жестком каркасе или кросс-боди в классическом цвете.

Актриса показала модные сапоги (фото: instagram.com/katykino)