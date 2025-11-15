Екатерина Кузнецова показала, как стилизовать "кожанку" с шапкой и шарфом

Украинская актриса Екатерина Кузнецова поделилась своим новым образом, в котором продемонстрировала, как сделать любимую кожаную куртку актуальной и теплой для холодного времени года.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Кузнецова

Кожаная куртка

Екатерина выбрала объемную кожаную куртку-бомбер насыщенного шоколадно-коричневого цвета с блестящей текстурой. Манжеты и воротник на пуговицах придают куртке характерный винтажный оттенок, подчеркивая индивидуальность и стиль актрисы.

Такой крой не только выглядит модно, но и позволяет комфортно сочетать куртку с многослойными образами.

Екатерина Кузнецова (фото: instagram.com/katykino)

Теплый акцент

Особое внимание Кузнецова уделила вязаным деталям, которые создают чувство уюта и тепла.

Объемная шапка с отворотом, широкий длинный шарф в выразительный рубчик и вязаные перчатки того же глубокого коричневого оттенка не только согревают, но и подчеркивают целостность образа.

Джинсы

Для баланса верхней части "лука" Екатерина выбрала классические синие джинсы. Простой и нейтральный низ позволяет верхнему слою оставаться главным упором, не перегружая образ. Такое сочетание создает идеальный баланс между структурированной кожей и мягкой вязкой.

Актриса Кузнецова показала, как носить кожаную куртку осенью (фото: instagram.com/katykino)

Стилизация

Монохромная коричневая гамма аксессуаров объединяет весь образ и делает его продуманным и цельным.

Сочетание кожаного бомбера с мягкими вязаными элементами позволяет создать лук, который одновременно выглядит дерзко и уютно, демонстрируя, что стильный рок-шик вполне сочетается с практичностью и комфортом осенней моды.

Екатерина Кузнецова показывает, что даже классическая кожаная куртка легко адаптируется под современные тенденции благодаря правильному подбору аксессуаров и многослойности.

Этот образ становится отличным примером того, как сочетать смелый стиль с повседневным удобством, не теряя при этом элегантности.

Кузнецова показала трендовые аксессуары (фото: instagram.com/katykino)

Чем дополнить модный образ

Чтобы сделанный актрисой лук выглядел завершенным и современным, следует обратить внимание на детали и аксессуары.

К кожаной куртке и вязаному комплекту хорошо подходят классические ботильоны на низком или среднем каблуке, которые придают образу строгости, но при этом оставляют его комфортным для повседневной носки.

Можно выбрать сумку среднего размера из гладкой кожи или слегка структурированную кросс-боди, чтобы подчеркнуть рок-шик и создать баланс между верхней и нижней частями лука.

Ювелирные аксессуары в золотых или бронзовых оттенках - небольшие серьги, кольца или браслеты - подчеркнут элегантность образа, не перегружая его деталями.

Для более смелого варианта можно добавить солнцезащитные очки с массивной оправой, что создаст модный "киношный" эффект.

Актриса Кузнецова показала образ на осень и зиму (фото: instagram.com/katykino)