Катер под флагом США ворвался в воды Кубы и открыл стрельбу: у Трампа впервые дали ответ
В США впервые прокомментровали инцидент с катером, который под американским флагом вошел в воды Кубы и открыл стрельбу по пограничникам. Последние, в свою очередь, также начали стрелять.
Как сообщает сообщает РБК-Украина, инцидент прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс, пишет Deutsche Welle.
"Мы наблюдаем за этим. Надеемся, что все не окажется настолько плохо, как мы опасаемся. Но я не могу сказать больше", - сообщил Венс.
При этом авторитетное американское издание New York Times пишет: первоначальные сообщения в СМИ США указывали на то, что скоростной катер был частью флотилии из неопределенного количества судов.
Однако, как свидетельствуют обновленные данные разведки, атаке подверглось только одно судно. Обстрелянное судно не принадлежало Береговой охране или ВМС США, которые, как добавил американский чиновник, не имели никаких судов в районе стрельбы.
Посольство Кубы в Вашингтоне заявило, что у него нет подробностей, помимо заявления Министерства внутренних дел, в котором изложена ситуация с точки зрения кубинского правительства.
Судно под флагом США ворвалось в кубинские воды
Напомним, накануне Министерство внутренних дел Кубы заявило, что четыре человека на скоростном катере под флагом США были застрелены после того, как их перехватили в кубинских водах.
Пока Белый дом или Госдеп США напрямую не дали комментариев.
Инцидент с судном произошел на фоне растущей напряженности между США и Кубой, которая столкнулась с топливным кризисом после блокирования Вашингтоном поставок нефти из Венесуэлы.