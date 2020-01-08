Катастрофа самолета МАУ: пилоты не могли связаться с диспетчерами

Пилоты разбившегося в Иране самолета МАУ не могли связаться с командно-диспетчерским пунктом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Mehr.

По словам главы организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, у пилотов самолета не было связи с командно-диспетчерским пунктом.

"Сразу после взлета самолета с взлетно-посадочной полосы аэропорта имени имама Хомейни беспроводная связь между самолетом и командно-диспетчерским пунктом оборвалась", - сообщил он.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

После крушения самолета авиакомпании МАУ в Тегеране украинское правительство приняло решение о запрете полетов в Иран. Полеты в воздушном пространстве Ирана будут запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января.

Кроме того, в Иран 8 января вылетит украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы.