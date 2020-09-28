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Катастрофа самолета под Харьковом: в Раде хотят заслушать Уруского

Автор: Юлия Струк

По катастрофе военного самолета АН-26 под Харьковом в Верховной раде хотят заслушать главу правительственной следственной комиссии, вице-премьер-министра Олега Уруского. Заслушивание должно произойти в ходе часа вопросов к правительству.

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Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в ходе согласительного совета парламента.

"В связи с этой ситуацией (катастрофой самолета под Харьковом, - ред.) и с той дискуссией, которая в обществе началась о состоянии военной техники, насколько она устарела, может ли она эксплуатироваться... Мы бы хотели пригласить господина Уруского на час вопросов к правительству", - отметил парламентарий.

По мнению Корниенко, Уруский профессионально сможет дать ответ на те вопросы, которые уже через неделю появятся по обстоятельствам катастрофы.

"И что нам делать, чтобы такие трагедии не повторялись. И соответственно более широкую картину того, в каком состоянии находится наша военная техника. Какие можно сделать действия быстро, в частности ВР, возможно при пересмотре бюджета, чтобы заложить на следующий год в проекте государственного бюджета средства для обновления и улучшения нашей технической базы", - заявил нардеп.

Напомним, ранее Уруский заявил, что идентификация тел погибших в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области займет до трех недель; тела погибших крайне изувечены.

Спасатели вчера закончили работу на месте авиакатастрофы АН-26 под Харьковом.

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