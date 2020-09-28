Катастрофа літака під Харковом: у Раді хочуть заслухати Уруського

Щодо катастрофи військового літака АН-26 під Харковом у Верховній раді хочуть заслухати главу урядової слідчої комісії, віце-прем'єр-міністра Олега Уруського. Заслуховування має відбутися у ході години запитань до уряду.

Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко у ході погоджувальної ради парламенту.

"У звязку з цією ситуацією (катастрофою літака під Харковом, - ред.) і з тією дискусією, яка в суспільстві почалася щодо стану військової техніки, наскільки вона застаріла, чи може вона експлуатуватися... Ми б хотіли запросити пана Уруського на годину запитань до уряду", - зазначив парламентар.

На думку Корнієнка, Уруський фахово зможе дати відповідь на ті питання, які вже за тиждень з'являться щодо обставин катастрофи.

"І що нам робити, щоб такі трагедії не повторювалися. І відповідно більш широку картину щодо того, в якому стані перебуває наша військова техніка. Які можна зробити дії швидко, зокрема ВР, можливо при перегляді бюджету, щоб закласти на наступний рік у проект державного бюджету кошти для оновлення і покращення нашої технічної бази", - заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше Уруський заявив, що ідентифікація тіл загиблих у катастрофі військового літака АН-26 в Харківській області займе до трьох тижнів; тіла загиблих вкрай понівечені.

Рятувальники вчора закінчили роботу на місці авіакатастрофи АН-26 під Харковом.