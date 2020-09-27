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У родственников погибших в катастрофе АН-26 завтра начнут брать образцы ДНК

Харьковская область, Воскресенье 27 сентября 2020 16:35
У родственников погибших в катастрофе АН-26 завтра начнут брать образцы ДНК
Фото: Алексей Кучер (facebook.com sluganarodu)
Автор: Юлия Струк

У родственников погибших в катастрофе военного самолета АН-26 под Харьковом завтра, 28 сентября, начнут брать образцы ДНК. В Харьковскую область продолжают прибывать родственники погибших, со всеми ними налажен контакт.

Об этом рассказал глава ОГА Алексей Кучер в ходе брифинга.

"Установлены контакты с 20-ю семьями. С 16-ю семьями проведены встречи. Еще 4 - на телефонном контакте. Организовано размещение, питание, транспорт и сопровождение для всех, а также медицинская и психологическая помощь", - отметил чиновник.

Кучер подчеркнул, что сейчас уже определены лица, ДНК которых используют для экспертизы по установлению лиц погибших.

"Исходя из моего общения с органами предварительного расследования - уже завтра начнется отбор образцов. Экспертиза по всем 25 лицам будет проводиться в Харькове. На это потребуется 2-3 недели", - заявил глава облгосадминистрации.

Напомним, ранее глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский заявил, что идентификация тел погибших в крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области займет до трех недель. Тела погибших крайне изувечены.

Как писало РБК-Украина, 26 сентября замглавы Министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что для опознания погибших в крушении военного самолета Ан-26 под Чугуевом Харьковской области проведут экспертизу ДНК. Он анонсировал забор ДНК еще в субботу.

Так, спасатели сегодня закончили работу на месте авиакатастрофы АН-26 под Харьковом.

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Новости Украины Происшествия ХарьковавиакатастрофаДНК
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