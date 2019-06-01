Нидерланды требуют от Малайзии объяснить заявление о вине России в катастрофе МН17

Фото: обломки самолета MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

Премьер Малайзии сомневается в том, что РФ виновна в авиакатастрофе на Донбассе

Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой объяснить последние заявления премьер-министра Махатира Мохамада, который поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17. Об этом пишет NOS.

Министерство иностранных дел Нидерландов также сообщило, что ему известны заявления премьер-министра Малайзии.

"Мы попросили малайзийские органы власти объяснить заявления премьер-министра Махатхира", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, ранее премьер-министр Малайзии заявил, что одобрил выводы Совместной следственной группы (JIT), но сомневается в том, что Россия выпустила ракету, которая уничтожила MH17. Он хочет сначала увидеть доказательства, чтобы обвинить Россию.

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета сбила самолет - это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена в Украине", - сказал Мохамад.

Отметим, рейс MH17, вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате инцидента погибли 298 человек, в том числе 15 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Австралия провели первые переговоры с Российской Федерацией об ответственности за катастрофу MH17