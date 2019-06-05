Катастрофа МН17: з'явилися нові дані про причетність російського "Бука"

Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

В день катастрофи літака на російсько-українському кордоні знаходилися військові РФ з підрозділів ППО

В розслідуванні катастрофи пасажирського літака Малайзійських авіаліній MH17 з'явилися нові дані про причетність російського зенітно-ракетного комплексу "Бук". Як передає РБК-Україна, про це пише російська "Нова газета", посилаючись на відповідні документи, наявні в розпорядженні редакції.

Видання відзначає, що біля кордону Російської Федерації з Україною в Ростовській області в день авіакатстрофи перебували 170 російських військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони (ППО).

Як раніше вже повідомляла міжнародна слідча група (JIT), лайнер збили з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належав 53 зенітній бригаді ЗС Росії. Установку привезли 25 червня 2014 року з Курська на Донбас, а після катастрофи повернули назад.

І хоча Росія заперечує причетність до катастрофи MH17, газета підтверджує версію JIT, посилаючись на раніше не оприлюднені документи. Це папери, що стосуються безпеки на дорогах загального користування при пересуванні російських військ у червні 2014 року, а також витяги з наказів про взяття військовослужбовців на утримання і видачу сухпайків.

Серед іншого видання ознайомилося з телефонограмою чергового по 11-й регіональній Військово-автомобільній інспекції (ВАІ) капітана Є. Бєляєва від 22 червня 2014 року. У наказі капітана говориться, що 23 червня "необхідно організувати супровід військової техніки" дорогами загального користування. Наказ був адресований керівництву 56 курської та 47 воронезької Військово-автомобільної інспекції, які знаходилися по маршруту "Бука".

Документ підписаний підполковником 69-ї бригади Аладьїним. У ньому є список з кількох вантажівок, які прибудуть в Курськ з Бєлгорода. Зокрема, це КамАЗ з номером 4267 АН, який пізніше був помічений при перевезенні "Бука" у Міллерово Ростовської області.

З наказу командира військової частини 32406 також випливає, що військові прибули в Міллерово 15 липня 2014 року. У документі йдеться про необхідність забезпечити 150 військових сухпайками на 5 діб.

Як зазначили в газеті, судячи з цієї інформації, бійці ППО "не збиралися довго затримуватися" у Міллерово і планували вирушити далі. Пізніше одна з машин курської бригади ППО була помічена після перетину російсько-українського кордону.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Малайзії заявив, що схвалив висновки Спільної слідчої групи (JIT), але сумнівається в тому, що Росія випустила ракету, яка знищила MH17. Він хоче спочатку побачити докази, щоб звинуватити Росію.