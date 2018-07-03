Катастрофа MH17: в ВР внесли проект о сотрудничестве с Нидерландами

Планировалось создать Международный трибунал для наказания виновных

В Верховную раду (ВР) Украины внесли проект Соглашения о сотрудничестве с Нидерландами относительно сбитого малазийского боинга МН-17. Об этом сообщает заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

"Вчера в ВР был внесен проект Соглашения о сотрудничестве с Нидерландами относительно сбитого малазийского боинга МН-17 и имплементирующий закон", - сообщает он.

"Я лично отвечал за переговоры относительно этого Соглашения и согласования необходимого украинского законодательства, поэтому для меня это особый проект. Мы прошли этот сложный путь за почти четыре года и вот выходим на финишную прямую", - добавил он.

Ще на крок ближче до покарання за збитий Боїнг МН-17 Учора у Верховну Раду було внесено проект Угоди про співпрацю з... Опубліковано Sergiy Petukhov Вівторок, 3 липня 2018 р.

Петухов отметил, что сразу после крушения боинга, 5 наиболее пострадавших стран (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Украина) объединились для расследования этого преступления и наказания виновных.

Как он пишет, было создано Международную следственную группу, которая уже опубликовала промежуточные результаты расследования, которые указывают на непосредственное участие России в совершении этого преступления. В частности, планировалось создать Международный трибунал для наказания виновных.

"Однако в 2015 году Россия единолично заблокировала своим вето в Совете Безопасности ООН создания такого Трибунала", - сообщает заместитель министра.

Также Петухов отмечает, что Украина и Нидерланды заключили соглашение в Таллине в 2017 году, которая нормирует передаче уголовного производства из Украины, получения доказательств, экстрадиции подозреваемых, заслушивание путем видеоконференции и многое другое.

"Россия и ее чиновники не смогут избежать ответственности за сбитый боинг и жизни 298 людей", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Лидеры Евросоюза призвали Российскую Федерацию признать ответственность за катастрофу МН17 на Донбассе.

Добавим, что 24 мая, Совместная следственная группа (Joint Investigation Team - JIT) сообщила, что рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе в 2014 году сбили из "Бука" российской 53 бригады, что дислоцируется в городе Курск.