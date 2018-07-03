Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Катастрофа MH17: до ВР внесли проект про співпрацю з Нідерландами

НовиниПолітика    03.07.2018 - 14:30
Фото: катастрофа боїнгу MH17 (flickr.com/osce_smmu)
Фото: катастрофа боїнгу MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Планувалося утворити Міжнародний трибунал для покарання винних

До Верховної ради (ВР) України внесли проект Угоди про співпрацю з Нідерландами щодо збитого малазійського боїнгу МН-17. Про це повідомляє заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Петухов на своїй сторінці у Facebook.

"Учора у ВР було внесено проект Угоди про співпрацю з Нідерландами щодо збитого малазійського боїнгу МН-17 та імплементуючий закон", - повідомляє він.

"Я особисто відповідав за переговори щодо цієї Угоди та узгодження необхідного українського законодавства, тож для мене це особливий проект. Ми пройшли цей складний шлях за майже чотири роки і ось виходимо на фінішну пряму", - додав він.

 

Ще на крок ближче до покарання за збитий Боїнг МН-17 Учора у Верховну Раду було внесено проект Угоди про співпрацю з...

Опубліковано Sergiy Petukhov Вівторок, 3 липня 2018 р.

 

Пєтухов зазначив, що одразу після збиття боїнгу, 5 найбільш постраждалих країн (Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди, Україна) об'єдналися для розслідування цього злочину та покарання винних.

Як він пише, було створено Міжнародну слідчу групу, яка вже опублікувала проміжні результати розслідування, які вказують на безпосередню участь Росії у вчиненні цього злочину. Зокрема, планувалося утворити Міжнародний трибунал для покарання винних.

"Однак у 2015 році Росія одноосібно заблокувала своїм вето у Раді Безпеки ООН створення такого Трибуналу", - повідомляє заступник міністра.

Також Пєтухов зазначає, що Україна та Нідерланди уклали угоду в Талліні в 2017 році, яка унормовує передачу кримінального провадження з України, отримання доказів, екстрадицію підозрюваних, заслуховування шляхом відеоконференції та багато чого іншого.

"Росія та її високопосадовці не зможуть уникнути відповідальності за збитий боїнг та життя 298 людей", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідери Євросоюзу закликали Російську Федерацію визнати відповідальність за катастрофу МН17 на Донбасі

Додамо, що 24 травня, Спільна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) повідомила, що рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році збили з "Бука" російської 53 бригади, що дислокується у місті Курськ.

Рада прийняла закон щодо незаконного вивезення необроблених лісоматеріалів
Теги публікації: МН17, Верховна Рада, Нідерланди, сотрудничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся