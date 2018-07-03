Катастрофа MH17: до ВР внесли проект про співпрацю з Нідерландами

Планувалося утворити Міжнародний трибунал для покарання винних

До Верховної ради (ВР) України внесли проект Угоди про співпрацю з Нідерландами щодо збитого малазійського боїнгу МН-17. Про це повідомляє заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Петухов на своїй сторінці у Facebook.

"Учора у ВР було внесено проект Угоди про співпрацю з Нідерландами щодо збитого малазійського боїнгу МН-17 та імплементуючий закон", - повідомляє він.

"Я особисто відповідав за переговори щодо цієї Угоди та узгодження необхідного українського законодавства, тож для мене це особливий проект. Ми пройшли цей складний шлях за майже чотири роки і ось виходимо на фінішну пряму", - додав він.

Ще на крок ближче до покарання за збитий Боїнг МН-17 Учора у Верховну Раду було внесено проект Угоди про співпрацю з... Опубліковано Sergiy Petukhov Вівторок, 3 липня 2018 р.

Пєтухов зазначив, що одразу після збиття боїнгу, 5 найбільш постраждалих країн (Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди, Україна) об'єдналися для розслідування цього злочину та покарання винних.

Як він пише, було створено Міжнародну слідчу групу, яка вже опублікувала проміжні результати розслідування, які вказують на безпосередню участь Росії у вчиненні цього злочину. Зокрема, планувалося утворити Міжнародний трибунал для покарання винних.

"Однак у 2015 році Росія одноосібно заблокувала своїм вето у Раді Безпеки ООН створення такого Трибуналу", - повідомляє заступник міністра.

Також Пєтухов зазначає, що Україна та Нідерланди уклали угоду в Талліні в 2017 році, яка унормовує передачу кримінального провадження з України, отримання доказів, екстрадицію підозрюваних, заслуховування шляхом відеоконференції та багато чого іншого.

"Росія та її високопосадовці не зможуть уникнути відповідальності за збитий боїнг та життя 298 людей", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лідери Євросоюзу закликали Російську Федерацію визнати відповідальність за катастрофу МН17 на Донбасі.

Додамо, що 24 травня, Спільна слідча група (Joint Investigation Team - JIT) повідомила, що рейс MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі у 2014 році збили з "Бука" російської 53 бригади, що дислокується у місті Курськ.