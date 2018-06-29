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Лідери ЄС закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17 на Донбасі

НовиниПолітика    29.06.2018 - 08:24
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Європейська Рада закликала РФ сприяти усім зусиллями, спрямованим на встановлення істини

Лідери Євросоюзу закликали Російську Федерацію (РФ) визнати відповідальність за катастрофу МН17 на Донбасі. Про це йдеться у висновках, ухвалених Європейською Радою на засіданні у Брюсселі.

"Європейська Рада підтверджує свою повну підтримку резолюції Радбезу ООН номер 2166 щодо падіння рейсу MH17. Вона закликає Російську Федерацію взяти на себе відповідальність і повністю сприяти усім зусиллями, спрямованим на встановлення істини, справедливості та відповідальності", - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Нідерландів схвалив у вівторок, 12 червня, угоду, підписану між Нідерландами і Україною для полегшення переслідування осіб, відповідальних за аварію малайзійського "Боїнга" рейсу МН17, зокрема й можливість використання відеозв'язку. 

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Теги публікації: Евросоюз, Російська Федерація, МН17  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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