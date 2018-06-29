Лідери ЄС закликали Росію визнати відповідальність за катастрофу МН17 на Донбасі

Європейська Рада закликала РФ сприяти усім зусиллями, спрямованим на встановлення істини

Лідери Євросоюзу закликали Російську Федерацію (РФ) визнати відповідальність за катастрофу МН17 на Донбасі. Про це йдеться у висновках, ухвалених Європейською Радою на засіданні у Брюсселі.

"Європейська Рада підтверджує свою повну підтримку резолюції Радбезу ООН номер 2166 щодо падіння рейсу MH17. Вона закликає Російську Федерацію взяти на себе відповідальність і повністю сприяти усім зусиллями, спрямованим на встановлення істини, справедливості та відповідальності", - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламент Нідерландів схвалив у вівторок, 12 червня, угоду, підписану між Нідерландами і Україною для полегшення переслідування осіб, відповідальних за аварію малайзійського "Боїнга" рейсу МН17, зокрема й можливість використання відеозв'язку.