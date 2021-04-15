Катастрофа MH17: родственники жертв на суде потребовали компенсаций

Сообщается, что они требуют фиксированные выплаты в диапазоне от 40 до 50 тысяч евро.

"Мы хотим предотвратить долгие дискуссии о причиненных им страданиях. Никакая компенсация не пропорциональна их потере, но она может дать чувство признания", - отметил адвокат Арлетт Шейнс.

При этом по нидерландским законам только родители и дети имеют право подавать иски на компенсации. Это, в свою очередь, болезненно воспринимают около 250 братьев и сестер жертв.

"У них часто были близкие отношения с жертвами. Они не только сталкиваются с потерей своего родного человека, но также сталкиваются с дополнительными обязанностями, такими как уход за детьми своих погибших родственников", - добавил адвокат.