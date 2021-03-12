ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский продлил действие соглашения с Нидерландами по катастрофе MH17

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 17:45
Зеленский продлил действие соглашения с Нидерландами по катастрофе MH17 Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие соглашения с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17. Соглашение будет действовать до 1 августа 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Многонациональная Международная миссия защиты расследования катастрофы самолета Malaysian Airlines рейса MH17 была создана соглашением от 28 июля 2014 года.

Основной задачей миссии является содействие сбору остатков, проведению расследования, а также осуществление других видов деятельности, которые могут быть согласованы между сторонами.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, украинская сторона передала Нидерландам полномочия на проведение расследования причин и последствий авиационной катастрофы, которая произошла на Донбассе в 2014 году.

Катастрофа MH17 произошла 17 июля 2014 года, когда в районе Тореза Донецкой области сбили малайзийский самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек.

Напомним, в декабре прошлого года Верховная рада одобрила продление соглашения с Нидерландами по катастрофе МН17. Законопроект тогда поддержали 324 нардепа.

Кроме того, суд по делу MH17 решил допросить российских военных из 53-й зенитно-ракетной бригады в Курске. Следствие хочет установить их причастность к транспортировке "Бука" на Донбасс.

Также суд уже отклонил рассмотрение альтернативных версий крушения рейса MH17.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Нидерланды МН17
NEWS
Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о государственной измене
Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о государственной измене
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации