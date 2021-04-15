Катастрофа MH17: родичі жертв на суді вимагають компенсацій

Повідомляється, що вони вимагають фіксовані виплати в діапазоні від 40 до 50 тисяч євро.

"Ми хочемо попередити довгі дискусії про завдані їм страждання. Жодна компенсація не пропорційна їх втраті, але вона може дати відчуття визнання", - зазначив адвокат Арлетт Шейнс.

При цьому за нідерландськими законами тільки батьки та діти мають право подавати позови на компенсації. Це, в свою чергу, болісно сприймають близько 250 братів і сестер жертв.

"У них часто були близькі стосунки з жертвами. Вони не тільки стикаються з втратою своєї рідної людини, але також стикаються з додатковими обов'язками, такими як догляд за дітьми своїх загиблих родичів", - додав адвокат.