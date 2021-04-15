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Катастрофа MH17: родичі жертв на суді вимагають компенсацій

Автор: РБК-Україна

На суді у справі про катастрофу літака MH17 на Донбасі майже 300 родичів жертв вимагають компенсації. Вони вимагають виплатити від 40 до 50 тисяч євро за кожну жертву.

Про це пише нідерландський портал NOS.

Повідомляється, що вони вимагають фіксовані виплати в діапазоні від 40 до 50 тисяч євро.

"Ми хочемо попередити довгі дискусії про завдані їм страждання. Жодна компенсація не пропорційна їх втраті, але вона може дати відчуття визнання", - зазначив адвокат Арлетт Шейнс.

При цьому за нідерландськими законами тільки батьки та діти мають право подавати позови на компенсації. Це, в свою чергу, болісно сприймають близько 250 братів і сестер жертв.

"У них часто були близькі стосунки з жертвами. Вони не тільки стикаються з втратою своєї рідної людини, але також стикаються з додатковими обов'язками, такими як догляд за дітьми своїх загиблих родичів", - додав адвокат.

Нагадаємо, у Нідерландах опублікували телефонні розмови фігурантів справи про катастрофу, у яких в день збиття пасажирського лайнера були контакти з Росією на вищому рівні.

До цього президент України Володимир Зеленський продовжив угоду з Нідерландами щодо катастрофи MH17.

Літак Малазійських авіаліній збили 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю в розпал збройного конфлікту. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.

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Новини України катастрофаНідерландиКомпенсацияMH17
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