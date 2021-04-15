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В Нидерландах возобновились слушания по делу МН17

Новина українською → Гаага, Четверг 15 апреля 2021 12:26
В Нидерландах возобновились слушания по делу МН17 Фото: в Нидерландах продолжили судебное заседание по делу МН17 (nos.nl)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Нидерландах продолжили судебное заседание по делу МН17. В частности уже опросили представители концерна "Алмаз-Антей".

Об этом сообщил на слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс, идет трансляция суда.

Суд продолжает рассмотрение технических вопросов, в частности, связанных с осмотром реконструкции обломков, обращении родственников погибших по поводу компенсаций.

Ожидается, что слушания по существу должны начаться в июне 2021 года, как суд объявил в декабре прошлого года.

"Суд в Нидерландах начнет рассмотрение по существу запросов родственников жертв катастрофы малайзийского Boeing в Украине с июня 2021 года", - заявил в ходе заседания Стейнхейс.

Напомним, Верховная рада одобрила продление соглашения с Нидерландами по катастрофе МН17. Законопроект тогда поддержали 324 депутата.

Кроме того, суд по делу MH17 решил допросить российских военных из 53-й зенитно-ракетной бригады в Курске. Следствие хочет установить их причастность к транспортировке "Бука" на Донбасс.

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