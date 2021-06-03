UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Катастрофа МАУ: пострадавшие страны выдвинули требования и призвали Иран сотрудничать

Автор: Дмитрий Левицкий

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы МАУ по результатам очередного раунда переговоров с Ираном направила в Тегеран свои претензии. В эту группу входят Украина, Канада, Швеция и Британия.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Действия и бездействие Ирана являются нарушением международного права. Нашим государствам, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии, и Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме", - говорится в заявлении группы, которое цитирует МИД.

Страны выдвинули Ирану ряд требований. В частности, они требуют признать совершение неправомерных действий и предоставить полный отчет об обстоятельствах, которые привели к уничтожению самолета МАУ. Иран также должен принести публичные извинения, вернуть похищенные вещи жертв, а также обеспечить прозрачность уголовного расследования и предоставить справедливую компенсацию материальных и моральных убытков.

"Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям, которые мы будем проводить добросовестно", - подчеркнула группа стран.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины прогнозировали, что позиция Ирана по катастрофе МАУ может измениться после президентских выборов в стране. Выборы президента Ирана должны состояться в июне 2021 года.

Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора противовоздушной обороны. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибло 176 человек.

Иран до сих пор не выполнил свои обещания в рамках расследования уничтожения самолета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Международные авиалинии УкраиныМИД УкраиныкатастрофапереговорыИран