Катастрофа МАУ: пострадавшие страны выдвинули требования и призвали Иран сотрудничать

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы МАУ по результатам очередного раунда переговоров с Ираном направила в Тегеран свои претензии. В эту группу входят Украина, Канада, Швеция и Британия.

"Действия и бездействие Ирана являются нарушением международного права. Нашим государствам, их гражданам и резидентам на борту рейса PS752 был нанесен существенный и непоправимый вред в результате трагедии, и Иран должен выполнить свои обязательства по обеспечению репарации группе государств в полном объеме", - говорится в заявлении группы, которое цитирует МИД.

Страны выдвинули Ирану ряд требований. В частности, они требуют признать совершение неправомерных действий и предоставить полный отчет об обстоятельствах, которые привели к уничтожению самолета МАУ. Иран также должен принести публичные извинения, вернуть похищенные вещи жертв, а также обеспечить прозрачность уголовного расследования и предоставить справедливую компенсацию материальных и моральных убытков.

"Призываем Иран к сотрудничеству с целью определения даты официального начала переговоров по репарациям, которые мы будем проводить добросовестно", - подчеркнула группа стран.