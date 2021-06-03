Катастрофа МАУ: постраждалі країни висунули вимоги та закликали Іран співпрацювати

Міжнародна група з координації допомоги жертвам катастрофи МАУ за результатом чергового раунду переговорів з Іраном направила в Тегеран свої претензії. До цієї групи входять Україна, Канада, Швеція та Британія.

Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України .

"Дії та бездіяльність Ірану є порушенням міжнародного права. Нашим державам, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов’язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі", - йдеться у заяві групи, яку цитує МЗС.

Країни висунули Ірану низку вимог. Зокрема, вони вимагають визнати вчинення неправомірних дій та надати повний звіт про обставини, які призвели до знищення літака МАУ. Іран також повинен принести публічні вибачення, повернути викрадені речі жертв, а також забезпечити прозорість кримінального розслідування та надати справедливу компенсацію матеріальних та моральних збитків.

"Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів щодо репарацій, які ми будемо проводити добросовісно", - наголосила група країн.