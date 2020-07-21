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Катастрофа МАУ в Иране: специалисты начали расшифровку "черных ящиков"

Автор: Роман Калиниченко

В расшифровке участвуют украинские специалисты

Во Франции приступили к расшифровке "черных ящиков" со сбитого в Иране самолета МАУ. Расшифровка продлится как минимум до конца недели.

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Об этом сообщили в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции.

Там отметили, что к работе с данными привлечены аккредитованные представители и их технические консультанты.

Расшифровка "черных ящиков" стартовала сегодня и будет длиться по меньшей мере всю оставшуюся неделю.

Накануне BEA успешно загрузило данные с самописцев сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", которые передал Иран.

В расшифровке "черных ящиков" участвуют и два аккредитованных украинских специалиста.

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