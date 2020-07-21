Катастрофа МАУ в Иране: специалисты начали расшифровку "черных ящиков"

В расшифровке участвуют украинские специалисты
Во Франции приступили к расшифровке "черных ящиков" со сбитого в Иране самолета МАУ. Расшифровка продлится как минимум до конца недели.
Об этом сообщили в Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции.
Там отметили, что к работе с данными привлечены аккредитованные представители и их технические консультанты.
Расшифровка "черных ящиков" стартовала сегодня и будет длиться по меньшей мере всю оставшуюся неделю.
Накануне BEA успешно загрузило данные с самописцев сбитого самолета "Международных авиалиний Украины", которые передал Иран.
В расшифровке "черных ящиков" участвуют и два аккредитованных украинских специалиста.