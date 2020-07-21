Катастрофа МАУ в Ірані: фахівці почали розшифровку "чорних ящиків"

У Франції приступили до розшифровки "чорних скриньок" зі збитого в Ірані літака МАУ. Розшифровка триватиме як мінімум до кінця тижня.

Про це повідомили в Бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації (BEA) Франції.

Там зазначили, що до роботи з даними залучені акредитовані представники та їх технічні консультанти.

Розшифровка "чорних ящиків" стартувала сьогодні і триватиме щонайменше весь тиждень.

Напередодні BEA успішно завантажила дані з самописців збитого літака "Міжнародних авіаліній України", які передав Іран.

У розшифровці "чорних скриньок" беруть участь також два акредитованих українських спеціалісти.