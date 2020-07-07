ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина направит двух специалистов для расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ

Новости » Политика     Вторник 07 июля 2020 обновлено 16:38
Украина направит двух специалистов для расшифровки "черных ящиков" самолета МАУ
Фото: Валерия Коломиец (facebook.com valeriikolomiets)
Автор: Роман Калиниченко

Украинские специалисты примут участие в экспертизе самописцев

Украина приобщит к расшифровке "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ двух украинских специалистов. Самописцы должны передать Франции 20 июля.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец.

По ее словам, процесс передачи бортовых самописцев во Францию продолжается. Коломиец напомнила, что Франция имеет необходимые технические возможности для их расшифровки.

"К проведению экспертизы будут аккредитованы два украинских специалиста. Представители Ирана обязались передать "черные ящики" 20-го июля", - уточнила чиновник.

Напомним, украинский самолет МАУ был сбит двумя иранскими ракетами 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. В результате инцидента погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа.

Иранское правительство направило в МИД Украины проект меморандума о взаимопонимании, который предусматривает отказ потерпевших подавать в суд на Иран.

В ответ Украина заявила, что будет настаивать на установлении виновных и выплате компенсации семьям погибших.

Вчера в МИД сообщили, что "черные ящики" передадут Франции, а их экспертиза продлится менее чем неделю.

Читайте РБК-Украина в Google

Новости Украины Международные авиалинии УкраиныИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь