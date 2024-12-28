Катастрофа AZAL. Путін вибачився перед Азербайджаном, але не за збиття літака

Авіакатастрофа у Казахстані

У районі міста Актау у Казахстані 25 грудня впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Він здійснював рейс J2-8243 з Баку до Грозного.

Всього на борту літака перебувало 67 осіб, з них 38 осіб загинула, включно з пілотами.

У мережі заявили, що причиною катастрофи було зіткнення літака з птахами. Проте пізніше, коли були опубліковані кадри з місця трагедії, з'явилася інформація, що літак підбила російська ППО. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що літак був збитий системою "Панцир С1" на території РФ.

В Azerbaijan Airlines заявили, що катастрофа сталася через "фізичний і технічний зовнішній вплив". При цьому Росія не визнає, що підбила літак.

Детальніше про авіакатастрофу у Казахстані та як Росія намагається уникнути відповідальності - у матеріалі РБК-Україна.

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