Катастрофа AZAL. Путин извинился перед Азербайджаном, но не за сбитый самолет

Авиакатастрофа в Казахстане

В районе города Актау в Казахстане 25 декабря упал пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс J2-8243 из Баку в Грозный.

Всего на борту самолета находилось 67 человек, из них 38 человек погибли, включая пилотов.

В сети заявили, что причиной катастрофы было столкновение самолета с птицами. Однако позже, когда были опубликованы кадры с места трагедии, появилась информация, что самолет подбила российская ПВО. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что самолет был сбит системой "Панцирь С1" на территории РФ.

В Azerbaijan Airlines заявили, что катастрофа произошла из-за "физического и технического внешнего воздействия". При этом Россия не признает, что подбила самолет.

Подробнее об авиакатастрофе в Казахстане и как Россия пытается избежать ответственности - в материале РБК-Украина.

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