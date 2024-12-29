Катастрофа AZAL. Літак отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі, - Алієв

Алієв розповів азербайджанському телебаченню про причини катастрофи літака Embraer 190, який впав у районі міста Актау у Казахстані.

Він наголосив, що остаточна версія аварії буде відома після розкриття "чорних скриньок". Але, за його словами, початкові версії також ґрунтуються на фактах.

"А факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Ми також знаємо, що наш літак був приведений у некерований стан засобами радіоелектронної боротьби. Це перше пошкодження, завдане літаку", - сказав Алієв.

Президент Азербайджану також заявив, що внаслідок вогню, який був відкритий з землі, сильно постраждала хвостова частина літака.

Алієв наголосив, що Азербайджан вимагає від Росії "визнання провини, покарання винних та виплати компенсацій".

"Одним з моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам'яти питання, і це, звичайно, нікому не робить честі", - заявив він.