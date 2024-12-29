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Катастрофа AZAL. Самолет получил повреждения в результате обстрела с земли, - Алиев

Фото: Алиев заявил, что самолет AZAL был поврежден в результате обстрела с земли (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Самолет компании Azerbaijan Airlines, который разбился в Казахстане, был поврежден на территории России. Борт получил повреждения в результате обстрела с земли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Азербайджана Ильхама Алиева, которого цитирует Report.

Алиев рассказал азербайджанскому телевидению о причинах крушения самолета Embraer 190, который упал в районе города Актау в Казахстане.

Он отметил, что окончательная версия аварии будет известна после вскрытия "черных ящиков". Но, по его словам, начальные версии также основываются на фактах.

"А факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана также заявил, что в результате огня, который был открыт с земли, сильно пострадала хвостовая часть самолета.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан требует от России "признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций".

"Одним из моментов, который нас огорчил и удивил, было то, что российские официальные структуры выдвинули версии о взрыве какого-то газового баллона. То есть это откровенно показывало, что российская сторона хочет замять вопрос, и это, конечно, никому не делает чести", - заявил он.

Авиакатастрофа Azerbaijan Airlines

Напомним, 25 декабря в Казахстане возле города Актау упал пассажирский самолет. Борт Embraer 190 принадлежал компании Azerbaijan Airlines.

В момент аварии на борту находилось 67 человек. В результате крушения 38 человек погибли, включая пилотов.

Известно, что самолет совершал рейс из Баку в Грозный, но не смог сесть в Чечне. Российская ПВО подбила пассажирский самолет. В результате чего борт долетел до Казахстана.

По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, пассажирский самолет был сбит российской системой ПВО "Панцирь С1". Это подтверждают также аналитики и западные СМИ.

Россия не признает, что сбила самолет с пассажирами, и пытается избежать ответственности. Подробнее об авиакатастрофе - в материале РБК-Украина.

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Ильхам АлиевРоссийская ФедерацияКазахстанАзербайджанАвиакатастрофа