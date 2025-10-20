Катастрофа в аеропорту Гонконгу: літак із Дубая зірвався у море одразу після посадки

Вантажний Boeing 747 Emirates з’їхав зі злітної смуги в аеропорту Гонконгу після зіткнення з автівкою наземної служби й опинився у морі — двоє працівників зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

У міжнародному аеропорту Гонконгу сталася серйозна авіаційна аварія: вантажний літак Boeing 747-481, що виконував рейс компанії Emirates із Дубая, після посадки з’їхав за межі злітно-посадкової смуги та опинився у воді.

За попередніми даними, повітряне судно зіткнулося з автомобілем наземної служби аеропорту, який перебував на лінії руху. У результаті удару літак втратив керування, прорвав огорожу і скотився у море.

Разом із літаком у воду впав і службовий автомобіль, у якому перебували дві особи. Їхня доля наразі залишається невідомою - працівників вважають зниклими безвісти, пошукова операція триває. Рятувальники кажуть, що існує висока ймовірність загибелі, оскільки удар був раптовим, а автомобіль швидко пішов під воду.

На місце аварії прибули підрозділи екстрених служб, водолази та пожежні команди. Північну смугу аеропорту тимчасово закрили, пасажирам радять очікувати затримок і змін у розкладі рейсів.

До речі, це вже друга велика аварія за участю Boeing 747 в історії Гонконгу. У 1993 році літак China Airlines під час шторму також з’їхав зі смуги у воду в колишньому аеропорту Кайтак. Тоді 23 людини отримали травми, але жертв вдалося уникнути.

Нинішній інцидент може стати одним із найгучніших у новітній історії аеропорту Гонконгу, який входить до десятки найбільш завантажених у світі за обсягом вантажних перевезень.