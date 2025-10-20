ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Катастрофа в аеропорту Гонконгу: літак із Дубая зірвався у море одразу після посадки

Гонконг, Понеділок 20 жовтня 2025 02:27
UA EN RU
Катастрофа в аеропорту Гонконгу: літак із Дубая зірвався у море одразу після посадки
Автор: Оксана Гапончук

Вантажний Boeing 747 Emirates з’їхав зі злітної смуги в аеропорту Гонконгу після зіткнення з автівкою наземної служби й опинився у морі — двоє працівників зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

У міжнародному аеропорту Гонконгу сталася серйозна авіаційна аварія: вантажний літак Boeing 747-481, що виконував рейс компанії Emirates із Дубая, після посадки з’їхав за межі злітно-посадкової смуги та опинився у воді.

За попередніми даними, повітряне судно зіткнулося з автомобілем наземної служби аеропорту, який перебував на лінії руху. У результаті удару літак втратив керування, прорвав огорожу і скотився у море.

Разом із літаком у воду впав і службовий автомобіль, у якому перебували дві особи. Їхня доля наразі залишається невідомою - працівників вважають зниклими безвісти, пошукова операція триває. Рятувальники кажуть, що існує висока ймовірність загибелі, оскільки удар був раптовим, а автомобіль швидко пішов під воду.

На місце аварії прибули підрозділи екстрених служб, водолази та пожежні команди. Північну смугу аеропорту тимчасово закрили, пасажирам радять очікувати затримок і змін у розкладі рейсів.

До речі, це вже друга велика аварія за участю Boeing 747 в історії Гонконгу. У 1993 році літак China Airlines під час шторму також з’їхав зі смуги у воду в колишньому аеропорту Кайтак. Тоді 23 людини отримали травми, але жертв вдалося уникнути.

Нинішній інцидент може стати одним із найгучніших у новітній історії аеропорту Гонконгу, який входить до десятки найбільш завантажених у світі за обсягом вантажних перевезень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Авіакатастрофа Гонконг
Новини
У Парижі пограбували Лувр
У Парижі пограбували Лувр
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів