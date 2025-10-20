ua en ru
Пн, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Катастрофа в аэропорту Гонконга: самолет из Дубая сорвался в море сразу после посадки

Гонконг, Понедельник 20 октября 2025 02:27
UA EN RU
Катастрофа в аэропорту Гонконга: самолет из Дубая сорвался в море сразу после посадки
Автор: Оксана Гапончук

Грузовой Boeing 747 Emirates съехал со взлетной полосы в аэропорту Гонконга после столкновения с автомобилем наземной службы и оказался в море - двое работников пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

В международном аэропорту Гонконга произошла серьезная авиационная авария: грузовой самолет Boeing 747-481, выполнявший рейс компании Emirates из Дубая, после посадки съехал за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в воде.

По предварительным данным, воздушное судно столкнулось с автомобилем наземной службы аэропорта, который находился на линии движения. В результате удара самолет потерял управление, прорвал ограждение и скатился в море.

Вместе с самолетом в воду упал и служебный автомобиль, в котором находились два человека. Их судьба пока остается неизвестной - работников считают пропавшими без вести, поисковая операция продолжается. Спасатели говорят, что существует высокая вероятность гибели, поскольку удар был внезапным, а автомобиль быстро ушел под воду.

На место аварии прибыли подразделения экстренных служб, водолазы и пожарные команды. Северную полосу аэропорта временно закрыли, пассажирам советуют ожидать задержек и изменений в расписании рейсов.

Кстати, это уже вторая крупная авария с участием Boeing 747 в истории Гонконга. В 1993 году самолет China Airlines во время шторма также съехал с полосы в воду в бывшем аэропорту Кайтак. Тогда 23 человека получили травмы, но жертв удалось избежать.

Нынешний инцидент может стать одним из самых громких в новейшей истории аэропорта Гонконга, который входит в десятку самых загруженных в мире по объему грузовых перевозок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авиакатастрофа Гонконг
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов