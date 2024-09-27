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У Катарі заявили про домовленості з Україною та РФ про обмін 13 дітьми

П'ятниця 27 вересня 2024 07:18
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У Катарі заявили про домовленості з Україною та РФ про обмін 13 дітьми Ілюстративне фото: за почередництва Катару Україна та РФ проведуть обмін 13 дітьми (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Катар оголосив про досягнення домовленості з Україною та РФ щодо обміну під його егідою тринадцятьма дітьми, які були переміщені внаслідок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

За словами катарського чиновника у розмові з журналістами, дев'ять неповнолітніх і один дорослий возз'єднаються зі своїми родинами в Україні.

Також він додав, що "четверо неповнолітніх" будуть відправлені до своїх сімей у РФ в рамках даного обміну.

Про відповідну домовленість з обома країнами у Досі оголосили у четвер.

Джерело агентства Agence France-Presse (AFP) уточнило, що йдеться про дев'ятьох українських дітей віком від 12 до 17 років, та чотирьох російських - у віці від 2 до 7 років.

У Досі також розповіли, що усіх зустрінуть у посольстві Катару в Москві перед возз'єднанням зі своїми родинами в Україні та Росії.

Це має бути черговим обміном між країнами за посередництва Катару, який з липня 2023 року допомагав репатріювати українських дітей, перевезених до Росії та окуповані РФ українських територій з початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Так, нагадаємо, у квітні Катар допоміг Україні повернути додому чотири групи дітей.

Україна повертає депортованих Росією дітей

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російські загарбники примусово вивозили українських дітей до Білорусі, окупованого Криму або ж углиб Росії. Це, своєю чергою, стало приводом видачі ордера на арешт російського диктатора Володимиру Путіну з боку Міжнародного кримінального суду.

За оцінками України, 20 тисяч неповнолітніх було примусово переміщено до Росії, хоча загальна кількість може бути значно більшою, оскільки ця цифра стосується лише офіційно ідентифікованих дітей.

Також, за даними української сторони, наразі близько 400 із них репатрійовано на батьківщину.

Між тим Україна постійно працює над поверненням своїх дітей з окупованих територій. Так, наприклад, у вересні вдалося повернути з окупованої території ще 10 українських дітей.

А наприкінці серпня стало відомо, що з окупації було повернуто п'ять сімей, які виховують вісьмох дітей.

Додамо, що 22 серпня було повернуто з окупації шести українських сімей, у яких 12 дітей.

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Катар Війна Росії проти України Діти
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