Україна повернула з окупованої території ще 10 дітей

Україна повернула на підконтрольну територію ще десять дітей. Вони перебували на окупованій частини Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, діти разом зі своїми батьками та піклувальниками проживали на тимчасово окупованій території Херсонської області.

"На щастя, нині дітлахи вже на вільній землі. Це - сім хлопчиків і троє дівчаток. Найменшій дитині 3 роки, найстаршій - 16", - написав Прокудін.

Він нагадав, що повернення дітей - це завжди складний процес. Над поверненням працювала команда благодійної організації "Save Ukraine".

"Щиро вдячний, що все більше наших дітей у безпеці. Тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 202 дитини із Херсонської області", - підкреслив він.