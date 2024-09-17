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Україна повернула з окупованої території ще 10 дітей

Вівторок 17 вересня 2024 18:31
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Україна повернула з окупованої території ще 10 дітей Ілюстративне фото: Україна повернула з окупованої території ще 10 дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна повернула на підконтрольну територію ще десять дітей. Вони перебували на окупованій частини Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, діти разом зі своїми батьками та піклувальниками проживали на тимчасово окупованій території Херсонської області.

"На щастя, нині дітлахи вже на вільній землі. Це - сім хлопчиків і троє дівчаток. Найменшій дитині 3 роки, найстаршій - 16", - написав Прокудін.

Він нагадав, що повернення дітей - це завжди складний процес. Над поверненням працювала команда благодійної організації "Save Ukraine".

"Щиро вдячний, що все більше наших дітей у безпеці. Тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 202 дитини із Херсонської області", - підкреслив він.

Що передувало

Україна постійно працює над поверненням своїх дітей з окупованих територій. Наприклад наприкінці серпня стало відомо, що з окупації було повернуто п'ять сімей, які виховують вісьмох дітей.

А 22 серпня було повернуто з окупації шести українських сімей, у яких 12 дітей.

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