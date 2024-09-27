В Катаре заявили о договоренностях с Украиной и РФ об обмене 13 детьми

Катар объявил о достижении договоренности с Украиной и РФ по обмену под его эгидой тринадцатью детьми, перемещенными в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

По словам катарского чиновника в разговоре с журналистами, девять несовершеннолетних и один взрослый воссоединятся со своими семьями в Украине.

Также он добавил, что "четверо несовершеннолетних" будут отправлены в свои семьи в РФ в рамках данного обмена.

О соответствующей договоренности с обеими странами в Дохе объявили в четверг.

Источник агентства Agence France-Presse (AFP) уточнил, что речь идет о девяти украинских детях в возрасте от 12 до 17 лет, и четырех российских - в возрасте от 2 до 7 лет.

В Дохе также рассказали, что всех встретят в посольстве Катара в Москве перед воссоединением со своими семьями в России и Украине.

Это должно быть очередным обменом между странами при посредничестве Катара, который с июля 2023 помогал репатриировать украинских детей, перевезенных в Россию и оккупированные РФ украинских территорий с начала широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Так, напомним, в апреле Катар помог Украине вернуть домой четыре группы детей.

Украина возвращает депортированных Россией детей

Напомним, с начала полномасштабного вторжения российские захватчики принудительно вывозили украинских детей в Беларусь, оккупированный Крым или вглубь России. Это, в свою очередь, стало поводом для выдачи ордера на арест российского диктатора Владимира Путина со стороны Международного уголовного суда.

По оценкам Украины, 20 тысяч несовершеннолетних были принудительно перемещены в Россию, хотя общее количество может быть значительно больше, поскольку эта цифра касается только официально идентифицированных детей.

Также, по данным украинской стороны, в настоящее время около 400 из них репатриированы на родину.

Между тем, Украина постоянно работает над возвращением своих детей с оккупированных территорий. Так, например, в сентябре удалось вернуть с оккупированной территории еще 10 украинских детей.

А в конце августа стало известно, что из оккупации были возвращены пять семей, воспитывающих восемь детей.

Добавим, что 22 августа были возвращены из оккупации шесть украинских семей, у которых 12 детей.