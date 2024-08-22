Україна повернула з окупації ще 12 дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій ще шість родин, серед яких є дванадцять дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ( Мінреінтеграції ).

Зазначається, що ці родини перед тим знаходилися на захоплених російськими загарбниками територіях у Херсонській області.

Нині діти зі своїми родинами вже у безпеці. В міністерстві додали, що з евакуйованими працюють лікарі та психологи.

За словами керівника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, серед них - двоє хлопців та четверо дівчат віком від 3 до 12 років.

Як уточнили представники благодійної організації Save Ukraine, їх разом із родинами "евакуювали в межах ініційованого президентом Володимиром Зеленським плану Bring Kids Back UA".

Депортація українських дітей

Нагадаємо, з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України загарбники на постійній основі депортують українських дітей до Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Додамо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, РФ незаконно депортувала понад 19 тисяч українських дітей.