Україна повернула з окупованої частини Херсонської області ще п'ять родин з дітьми

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Ще пʼять родин повернулися з тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну територію України. Вони виховують вісьмох дітей. Це - пʼять хлопчиків і три дівчинки, віком від 6 до 14 років", - повідомив Прокудін.

За його словами, зараз діти разом зі своїми батьками в безпеці.

Поверненням родин займалася благодійна організація "Save Ukraine".

Глава ОВА зазначив, що тільки з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 181 дитину з окупованої Херсонської області.