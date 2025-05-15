Катар розчарований діями Ізраїлю: переговори щодо Гази під загрозою зриву

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані не очікує швидкого прогресу в переговорах щодо припинення вогню в Секторі Газа, які веде його країна.

Він також розкритикував Ізраїль і назвав "поганим сигналом" продовження ударів ізраїльської авіації по анклаву одночасно з направленням делегації на переговори.

За словами глави уряду, Катар розцінив звільнення ізраїльсько-американського заручника Едана Александера як "прорив, що допоможе повернути переговори в конструктивне русло".

Однак він підкреслив, що дії Ізраїлю свідчать про протилежне.

"На жаль, реакцією Ізраїлю на це стало (бомбардування) наступного дня, паралельно з направленням делегації. Наші команди взаємодіють з обома сторонами. Ми сподіваємося на певний прогрес, але я не впевнений, що він буде досягнутий найближчим часом за такої поведінки", - заявив Аль Тані.

Ізраїльська делегація прибула до Дохи для продовження консультацій, які відбуваються паралельно з офіційним візитом президента США Дональда Трампа до Катару.

Коментуючи перебіг переговорів, Аль Тані наголосив: "Якщо немає готовності до змістовного діалогу, то як ми можемо досягти рішення? Зрештою, усе залежить від сторін конфлікту".