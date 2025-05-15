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Катар розчарований діями Ізраїлю: переговори щодо Гази під загрозою зриву

Фото: ізраїльська авіація продовжує бомбардувати Сектор Газа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ізраїль продовжує атаки на Сектор Газа навіть після звільнення одного зі своїх заручників. У Катарі заявили про ризик зриву мирного діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прем'єр-міністр Катару Мохаммед бін Абдулрахман бін Джасім Аль Тані не очікує швидкого прогресу в переговорах щодо припинення вогню в Секторі Газа, які веде його країна.

Він також розкритикував Ізраїль і назвав "поганим сигналом" продовження ударів ізраїльської авіації по анклаву одночасно з направленням делегації на переговори.

За словами глави уряду, Катар розцінив звільнення ізраїльсько-американського заручника Едана Александера як "прорив, що допоможе повернути переговори в конструктивне русло".

Однак він підкреслив, що дії Ізраїлю свідчать про протилежне.

"На жаль, реакцією Ізраїлю на це стало (бомбардування) наступного дня, паралельно з направленням делегації. Наші команди взаємодіють з обома сторонами. Ми сподіваємося на певний прогрес, але я не впевнений, що він буде досягнутий найближчим часом за такої поведінки", - заявив Аль Тані.

Ізраїльська делегація прибула до Дохи для продовження консультацій, які відбуваються паралельно з офіційним візитом президента США Дональда Трампа до Катару.

Коментуючи перебіг переговорів, Аль Тані наголосив: "Якщо немає готовності до змістовного діалогу, то як ми можемо досягти рішення? Зрештою, усе залежить від сторін конфлікту".

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) з жовтня 2023 року проводить наземну військову операцію проти ХАМАС у Секторі Газа після вторгнення терористів на територію країни.

Через бойові дії в анклаву зруйновані домівки і загинули десятки тисяч цивільних жителів.

У січні 2025 року сторони припинили вогонь та розпочали обмін заручниками. За понад три місяці відбулося кілька обмінів, але всередині березня бойовики почали затягувати процес й ізраїльська армія відновила повноцінні бойові дії у Секторі Газа.

За даними ЗМІ, 13 травня ВПС Ізраїлю ударом по бункеру під лікарнею в Секторі Газа ліквідували нового лідера ХАМАС Мохаммеда Сінвара.

Ізраїльський прем'єр Беньямін Нетаньягу анонсував повну окупацію анклаву та знищення угруповання ХАМАС.

Тим часом адміністрація президента США Дональда Трампа і ХАМАС ведуть переговори про припинення вогню в Газі, а також про доставку гумдопомоги на територію анклаву.

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