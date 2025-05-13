Ціль - лідер ХАМАС. Ізраїль вдарив по бункеру під лікарнею в Газі, - Axios
Ізраїль завдав авіаудару по бункеру під лікарнею в Секторі Газа. Унаслідок цього міг бути ліквідований лідер ХАМАС Мохаммед Сінвар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Три ізраїльські чиновники розповіли виданню, що Ізраїль атакував бункер у місті Хан-Юніс. Там міг перебувати глава військового крила ХАМАС Мохаммед Сінвар.
Axios підкреслює, що можлива загибель Сінвара стане ще одним серйозним ударом по бойовиках. Сінвар став лідером військового крила ХАМАС після того, як Ізраїль убив його брата Ях'ю Сінвара і попередника Мохаммеда Дейфа. Ці троє були організаторами терактів 7 жовтня.
Один зі співрозмовників журналістів зазначив, що результати удару ще не зрозумілі, і ЦАХАЛ перевіряє, чи не перебували в бункері разом із Сінваром інші високопосадовці - військові лідери ХАМАС.
При цьому, за його словами, в Ізраїлю немає розвідданих про те, що в бункері також могли перебувати заручники.
"Якби існував хоч найменший ризик зачепити заручників, ми б не стали завдавати удару", - додало джерело Axios.
Міністерство охорони здоров'я Сектора Гази стверджує, що щонайменше шестеро людей загинули і 40 дістали поранення. Невідомо, чи було завдано значної шкоди лікарні внаслідок удару.
Мохаммед Сінвар
Нагадаємо, у січні The Wall Street Journal писало, що ХАМАС у Секторі Газа очолив Мохаммед Сінвар, який є молодшим братом колишнього лідера угруповання Ях'ї Сінвара (його ліквідував Ізраїль).
При цьому, за інформацією видання, ХАМАС активізував вербування нових бійців для протистояння Ізраїлю.
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