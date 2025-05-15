Катар разочарован действиями Израиля: переговоры по Газе под угрозой срыва

Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани не ожидает быстрого прогресса в переговорах по прекращению огня в Секторе Газа, которые ведет его страна.

Он также раскритиковал Израиль и назвал "плохим сигналом" продолжение ударов израильской авиации по анклаву одновременно с направлением делегации на переговоры.

По словам главы правительства, Катар расценил освобождение израильско-американского заложника Эдана Александера как "прорыв, который поможет вернуть переговоры в конструктивное русло".

В то же время, он подчеркнул, что действия Израиля свидетельствуют об обратном.

"К сожалению, реакцией Израиля на это стала (бомбардировка) на следующий день, параллельно с направлением делегации. Наши команды взаимодействуют с обеими сторонами. Мы надеемся на определенный прогресс, но я не уверен, что он будет достигнут в ближайшее время при таком поведении", - заявил Аль Тани.

Израильская делегация прибыла в Доху для продолжения консультаций, которые проходят параллельно с официальным визитом президента США Дональда Трампа в Катар.

Комментируя ход переговоров, Аль Тани подчеркнул: "Если нет готовности к содержательному диалогу, то как мы можем достичь решения? Хотя в конце концов, все зависит от сторон конфликта".