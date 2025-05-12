Вважали мертвим. ХАМАС звільнив американця Ідана Александра

Бойовики ХАМАС звільнили з полону громадянина США та Ізраїлю, військового Ідана Александра. Його вважали мертвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social і The Times of Israel .

Червоний Хрест зараз доставляє звільненого громадянина США та Ізраїлю до спецпризначенців ЦАХАЛу в Газі.

Водночас Червоний хрест також повідомив Армію оборону Ізраїлю, що Ідана Александра передали співробітникам організації в Хан-Юнісі на півдні Сектора Гази.

Саме Трамп стверджував, що Александра раніше вважали мертвим.

"Ідан Александр, останній живий американський заручник, звільнений. Вітаємо його чудових батьків, родину та друзів", - написав Трамп.

Анонс звільнення Александра

Нагадаємо, сьогодні, 12 травня, рано вранці президент США Дональд Трамп підтвердив, що ХАМАС звільнить заручника Ідана Александра.

Трамп зазначав, що Александер перебував у полоні в бойовиків із жовтня 2023 року.

Президент США також висловив сподівання, що звільнення Александера стане "першим з останніх кроків" до припинення війни між Ізраїлем і ХАМАС.

В Ізраїлі стверджують, що звільнення Александра вдалося досягти завдяки військовому тиску на бойовиків.

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