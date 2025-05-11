ХАМАС і США обговорюють перемир'я в Газі та гуманітарну допомогу, - Reuters

Угруповання ХАМАС і адміністрація США ведуть переговори про припинення вогню в Газі та доставку гуманітарної допомоги в обложений анклав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема, нещодавно президент США Дональд Трамп повторив обіцянку, що допоможе доставити продовольство палестинцям у Газі. У п'ятницю посланник Вашингтона в Ізраїлі заявив, що підтримуваний США механізм доставки допомоги в анклав має набути чинності найближчим часом.

Крім інформації палестинського чиновника про переговори між ХАМАС і США, Reuters наводить коментар представника Держдепартаменту Сполучених Штатів.

"Ми не можемо говорити про поточні переговори, але я відзначу нещодавні заяви Катару та Єгипту про те, що вони продовжують докладати зусиль для досягнення угоди", - сказав він.

Представник підкреслив, що ХАМАС несе виняткову відповідальність за війну, а також за відновлення бойових дій.

"Президент Трамп ясно дав зрозуміти, з якими наслідками зіткнеться ХАМАС, якщо продовжить утримувати заручників, включно з американцем Еданом Александером, і тіла чотирьох американців", - додав він.

Агентство зазначає, що раніше США вели переговори з палестинською бойовою групою Точка з питання звільнення американських заручників, утримуваних у Газі.