Катар програв збірній Еквадору матч-відкриття домашнього ЧС-2022

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група A, 1-й тур

Катар – Еквадор – 0:2

Голи: Валенсія, 16 (пенальті), 31

Натхненні церемонією відкриття господарі полетіли вперед із перших секунд. Однак, наштовхнулися на злагоджений опір латиноамериканців і знітилися. Більше того, пропустили вже на 3-й хвилині, але судді після втручання VAR скасували гол Валенсії через мінімальний офсайд.

Цей епізод на якийсь час знизив темп матчу. Проте, поступово еквадорці взяли м'яч під свій контроль і почали активно шукати слабкі місця в обороні "бордових". Відкрити рахунок "Триколору" трохи допоміг кіпер катарців Аль-Шіб, зупинивши вихід Валенсії на ворота фолом – пенальті.

Сам постраждалий підійшов до позначки, щоб таки оформити перший гол ЧС-2022. Досвідчений нападник пробив точнісінько в правий нижній кут. Натомість голкіпер Катару ще до удару стрибнув у протилежний бік.

Забитий м'яч додав Еквадору впевненості. Латиноамериканці збільшили відсоток володіння у середині тайму до майже 65% і повністю контролювали ситуацію на полі. У такій ситуації вони ще й знайшли нагоду другого м'яча: Пресіадо на 31-й хвилині класно подав із правого флангу, а Валенсія головою відправив м'яч у дальній кут – 0:2!

Збірна Катару оговталася лише перед перервою. Та й у цьому моменті половина "заслуги" лежить на еквадорцях, які просто забули про Алі під час флангового навісу. Але той не влучив у дальній кут головою.

Сценарій другого тайму заклали цифри на табло. Збірна Еквадору свідомо послабила тиск на ворота катарців, наче запрошуючи їх до гри першим номером. Однак, у господарів в атаці геть нічого не клеїлося.

Натомість еквадорці змарнували нагоду на 56-й хвилині. Розрізна передача оголила лівий край карної зони Катару, але Аль-Шіб впорався з ударом Ібарри з лінії штрафного.

Найреальнішу нагоду забити катарці створили аж під завісу матчу. Момент вийшов спонтанним – оборонець господарів поля виконав довге закидання від власного штрафного, а Мунтарі впіймав м'яч класним ударом з льоту, але сфера пролетіла над воротами!

Зрештою, розмочити рахунок Катару в цей вечір так і не судилося. Натомість збірна Еквадору здобула перемогу на класі та всерйоз підвищила шанси на вихід у плей-офф. У понеділок турнір розпочнуть суперники обох команд по групі – Сенегал і Нідерланди.