Катар програв збірній Еквадору матч-відкриття домашнього ЧС-2022
Упевненою перемогою національної команди Еквадору над збірною Катару завершився стартовий матч чемпіонату світу-2022.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат світу-2022, група A, 1-й тур
Катар – Еквадор – 0:2
Голи: Валенсія, 16 (пенальті), 31
Натхненні церемонією відкриття господарі полетіли вперед із перших секунд. Однак, наштовхнулися на злагоджений опір латиноамериканців і знітилися. Більше того, пропустили вже на 3-й хвилині, але судді після втручання VAR скасували гол Валенсії через мінімальний офсайд.
Цей епізод на якийсь час знизив темп матчу. Проте, поступово еквадорці взяли м'яч під свій контроль і почали активно шукати слабкі місця в обороні "бордових". Відкрити рахунок "Триколору" трохи допоміг кіпер катарців Аль-Шіб, зупинивши вихід Валенсії на ворота фолом – пенальті.
Сам постраждалий підійшов до позначки, щоб таки оформити перший гол ЧС-2022. Досвідчений нападник пробив точнісінько в правий нижній кут. Натомість голкіпер Катару ще до удару стрибнув у протилежний бік.
Забитий м'яч додав Еквадору впевненості. Латиноамериканці збільшили відсоток володіння у середині тайму до майже 65% і повністю контролювали ситуацію на полі. У такій ситуації вони ще й знайшли нагоду другого м'яча: Пресіадо на 31-й хвилині класно подав із правого флангу, а Валенсія головою відправив м'яч у дальній кут – 0:2!
Збірна Катару оговталася лише перед перервою. Та й у цьому моменті половина "заслуги" лежить на еквадорцях, які просто забули про Алі під час флангового навісу. Але той не влучив у дальній кут головою.
Сценарій другого тайму заклали цифри на табло. Збірна Еквадору свідомо послабила тиск на ворота катарців, наче запрошуючи їх до гри першим номером. Однак, у господарів в атаці геть нічого не клеїлося.
Натомість еквадорці змарнували нагоду на 56-й хвилині. Розрізна передача оголила лівий край карної зони Катару, але Аль-Шіб впорався з ударом Ібарри з лінії штрафного.
Найреальнішу нагоду забити катарці створили аж під завісу матчу. Момент вийшов спонтанним – оборонець господарів поля виконав довге закидання від власного штрафного, а Мунтарі впіймав м'яч класним ударом з льоту, але сфера пролетіла над воротами!
Зрештою, розмочити рахунок Катару в цей вечір так і не судилося. Натомість збірна Еквадору здобула перемогу на класі та всерйоз підвищила шанси на вихід у плей-офф. У понеділок турнір розпочнуть суперники обох команд по групі – Сенегал і Нідерланди.
Нагадаємо, що вранці з'явилося прев'ю групи E ЧС-2022 зі збірними Іспанії, Коста-Рики, Німеччини та Японії.
До слова, напередодні підготували прев'ю групи D ЧС-2022 зі збірними Франції, Австралії, Данії та Тунісу.
Відзначимо, що раніше опублікували прев'ю групи C ЧС-2022 зі збірними Аргентини, Саудівської Аравії, Мексики та Польщі.
До слова, цього тижня підготували прев'ю групи B ЧС-2022 зі збірними Англії, Ірану, США та Уельсу.
Нагадаємо, раніше опублікували прев'ю групи A ЧС-2022 зі збірними Катару, Еквадору, Сенегалу та Нідерландів.