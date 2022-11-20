Катар проиграл сборной Эквадора матч-открытие домашнего ЧМ-2022

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Чемпионат мира-2022, группа A, 1-й тур

Катар – Эквадор – 0:2

Голы: Валенсия, 16 (пенальти), 31

Вдохновленные церемонией открытия хозяева полетели вперед с первых секунд. Однако, наткнулись на слаженное сопротивление латиноамериканцев и сникли. Более того, пропустили уже на 3-й минуте, но судьи после вмешательства VAR отменили гол Валенсии из-за минимального офсайда.

Этот эпизод на время снизил темп матча. Однако постепенно эквадорцы взяли мяч под свой контроль и начали активно искать слабые места в обороне "бордовых". Открыть счет "Триколору" немного помог кипер катарцев Аль-Шиб, остановив выход Валенсии на ворота фолом – пенальти.

Сам пострадавший подошел к отметке, чтобы таки оформить первый гол ЧМ-2022. Опытный нападающий пробил точно в правый нижний угол. В свою очередь голкипер Катара еще до удара прыгнул в противоположную сторону.

Забитый мяч придал Эквадору уверенность. Латиноамериканцы увеличили процент владения в середине тайма почти до 65% и полностью контролировали ситуацию на поле. В такой ситуации они еще и нашли возможность второго мяча: Пресиадо на 31-й минуте классно подал с правого фланга, а Валенсия головой отправил мяч в дальний угол – 0:2!

Сборная Катара оправилась только перед перерывом. Да и в этом моменте половина "заслуги" лежит на эквадорцах, просто забывших об Али во время флангового навеса. Но тот не попал в дальний угол головой.

Сценарий второго тайма заложили цифры на табло. Сборная Эквадора сознательно ослабила давление на ворота катарцев, как будто приглашая их к игре первым номером. Однако у хозяев в атаке ничего не клеилось.

Тем временем эквадорцы упустили возможность на 56-й минуте. Разрезная передача обнажила левый край штрафной зоны Катара, но Аль-Шиб справился с ударом Ибарры с линии штрафной.

Самый реальную возможность забить катарцы создали под занавес матча. Момент получился спонтанным – защитник хозяев поля выполнил долгий заброс от собственной штрафной, а Мунтари поймал мяч классным ударом с лета, но сфера пролетела над воротами!

В конце концов, размочить счет Катару в этот вечер так и не было суждено. Зато сборная Эквадора одержала победу на классе и всерьез повысила шансы на выход в плей-офф. В понедельник турнир начнут соперники обеих команд по группе – Сенегал и Нидерланды.