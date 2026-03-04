UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Катар повністю зупиняє виробництво СПГ після ударів Ірану, - Reuters

17:44 04.03.2026 Ср
2 хв
На скільки Іран "вибив" виробництво катарського СПГ?
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Катар після атак Ірану на місяць припиняє виробництво CПГ (Getty Images)

Катар змушений призупинити на кілька тижнів виробництво скрапленого природного газу. На повернення до нормального рівня виробництва піде місяць.

Джерела розповіли виданню, що після зупинки в середу основного заводу Катару в Рас-Лаффані він не зможе відновити виробництво СПГ щонайменше протягом двох тижнів. Це тільки початкові оцінки.

Співрозмовники Reuters уточнюють, що після відновлення роботи заводу знадобиться щонайменше два тижні, щоб вийти на повну потужність.

Удари по QatarEnergy

Нагадаємо, 2 березня іранські дрони вдарили по об'єктах компанії QatarEnergy у містах Рас-Лаффан і Умм-Саїд, що призвело до повної зупинки виробництва скрапленого газу.

За даними Міністерства оборони Катару, по кожному з об'єктів було завдано удару одним безпілотником.

Через військову загрозу і ризик для інфраструктури керівництво катарського енергогіганта офіційно оголосило про призупинення виробництва СПГ і всіх супутніх продуктів.

До речі, 2 березня Bloomberg писало про те, що у Катару закінчуються ракети для систем протиповітряної оборони - їх вистачить тільки на чотири дні за нинішнього темпу використання.

На цьому тлі влада Катару та ОАЕ намагається переконати президента США Дональда Трампа не переходити до затяжної війни з Іраном, оскільки країни Перської затоки зазнають величезних збитків.

