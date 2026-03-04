RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Катар полностью останавливает производство СПГ после ударов Ирана, - Reuters

17:44 04.03.2026 Ср
2 мин
На сколько Иран "выбил" производство катарского СПГ?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: Катар после атак Ирана на месяц приостанавливает производство СПГ (Getty Images)

Катар вынужден приостановить на несколько недель производство сжиженного природного газа. На возвращение к нормальному уровню производства уйдет месяц.

Источники рассказали изданию, что после остановки в среду основного завода Катара в Рас-Лаффане он не сможет возобновить производство СПГ как минимум в течение двух недель. Это только первоначальные оценки.

Собеседники Reuters уточняют, что после возобновления работы завода потребуется как минимум две недели, чтобы выйти на полную мощность.

Удары по QatarEnergy

Напомним, 2 марта иранские дроны ударили по объектам компании QatarEnergy в городах Рас-Лаффан и Умм-Саид, что привело к полной остановке производства сжиженного газа.

По данным Министерства обороны Катара, по каждому из объектов был нанесен удар одним беспилотником.

Из-за военной угрозы и риска для инфраструктуры руководство катарского энергогиганта официально объявило о приостановлении производства СПГ и всех сопутствующих продуктов.

К слову, 2 марта Bloomberg писало о том, что у Катара заканчиваются ракеты для систем противовоздушной обороны - их хватит только на четыре дня при нынешнем темпе использования.

На этом фоне власти Катара и ОАЭ пытаются убедить президента США Дональда Трампа не переходить к затяжной войне с Ираном, поскольку страны Персидского залива понесут громадные убытки.

