Катар полностью останавливает производство СПГ после ударов Ирана, - Reuters

Катар вынужден приостановить на несколько недель производство сжиженного природного газа. На возвращение к нормальному уровню производства уйдет месяц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Источники рассказали изданию, что после остановки в среду основного завода Катара в Рас-Лаффане он не сможет возобновить производство СПГ как минимум в течение двух недель. Это только первоначальные оценки.
Собеседники Reuters уточняют, что после возобновления работы завода потребуется как минимум две недели, чтобы выйти на полную мощность.
Напомним, 2 марта иранские дроны ударили по объектам компании QatarEnergy в городах Рас-Лаффан и Умм-Саид, что привело к полной остановке производства сжиженного газа.
По данным Министерства обороны Катара, по каждому из объектов был нанесен удар одним беспилотником.
Из-за военной угрозы и риска для инфраструктуры руководство катарского энергогиганта официально объявило о приостановлении производства СПГ и всех сопутствующих продуктов.
К слову, 2 марта Bloomberg писало о том, что у Катара заканчиваются ракеты для систем противовоздушной обороны - их хватит только на четыре дня при нынешнем темпе использования.
На этом фоне власти Катара и ОАЭ пытаются убедить президента США Дональда Трампа не переходить к затяжной войне с Ираном, поскольку страны Персидского залива понесут громадные убытки.