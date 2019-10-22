На фоне массовых протестов в Каталонии сепаратисты заблокировали дороги и железнодорожные пути. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Express.

Сообщается, что на одном из пригородных маршрутов поезд столкнулся с деревом, оставленным на путях протестующими. Авария спровоцировала задержки движения, обошлось без жертв.

"Блокады продолжались на десятках дорогах в районе Барселоны, Лериди и Жироны. В большинстве демонстранты - это члены радикальных Советов обороны Республики (CDR), которые требуют немедленного провозглашения независимости Каталонии", - говорится в сообщении.

В Жироне студенты перекрыли подъездные пути к университету, а также входы в здания нескольких университетских факультетов.

Напомним, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами на фоне массовых протестов в автономном регионе. По словам Санчеса, для начала диалога необходимо, чтобы с осуждением массовых акций и беспорядков выступил глава Каталонии Ким Торра.

Также сообщалось, что в результате беспорядков из-за акций протестов в Барселоне нанесен ущерб в размере более 2,5 млн евро. При этом, на общую сумму не учтены ремонтные работы покрытий улиц и сверхурочная работа персонала, включая уборщиков.

Ранее сообщалось, что в Барселоне возобновились массовые протесты. В частности, радикально настроенные участники акций перекрыли улицы, свалили в кучу мусора и подожгли его. Также на улицах взрывали петарды, были слышны звуки полицейских сирен, а в воздухе чувствовался запах гари.