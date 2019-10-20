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В Испании подсчитали убытки из-за протестов в Барселоне

Новости » Общество    20.10.2019 - 14:14
В Испании подсчитали убытки из-за протестов в Барселоне
Фото: последствия протестов в Барселоне twitter.com/of_cyrene)

Общие убытки составили более 2,5 млн евро

Власти Барселоны подсчитали сумму убытков в результате протестов против судебного приговора организаторам референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EFE.

По данным источников городского совета Барселоны, общие убытки, которые были вызваны беспорядками, зарегистрированы с минувшего вторника в городе составляют более 2,5 млн евро. В общую сумму не учтены мощение поврежденных улиц и сверхурочная работа персонала, в частности уборщиков.

Отмечается, что только сегодня в Барселоне были сожжены 35 мусорных контейнеров, стоимостью свыше 43 тысяч евро. В ночь на пятницу, 18 октября, протестующие уничтожили 300 контейнеров. Всего за время демонстраций были подожжены свыше 1 тысячи мусорных контейнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что исполняющий обязаности премьер-министра Испании Педро Санчес отказался от переговоров с каталонскими сепаратистами на фоне антиправительственных акций протеста, которые продолжаются в регионе. Кроме того, мэр Барселоны Ада Колау призвала прекратить массовые беспорядки.

Как писало РБК-Украина, акции протеста вспыхнули в Каталонии после оглашения приговора Верховным судом организаторам референдума по отделению региона от Испании. Наиболее радикально акции протеста проходят в Барселоне, где в последние дни фиксируются столкновения с правоохранителями.

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