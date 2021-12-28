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Кассовые аппараты с 1 января нужны не для всех ФОПов: при каком условии можно их не применять

Автор: Александр Белоус

С 1 января 2022 года ФОПы второй-четвертой групп должны применять кассовые аппараты или программные регистраторы расчетных операций (РРО). Но это обязательно не для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 9 закона "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

В частности, РРО не нужны, если ФОПы оказывают услуги и проводят расчеты за них исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств. Такими сервисами являются: Приват24, Ощад24, City24, LiqPay, EasyPay, Fondy, PayPong, WayForPay тому подобное.

Согласно закону "регистраторы расчетных операций и/или программные регистраторы расчетных операций и расчетные книжки не применяются: при проведении расчетов за услуги в случае проведения таких расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода денежных средств".

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада Украины 17 декабря провалила перенос обязательного введение кассовых аппаратов для ФОПов (физических лиц-предпринимателей) еще на один год.

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Кассовые аппараты