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Касові апарати з 1 січня потрібні не для всіх ФОПів: за якої умови можна їх не застосовувати

Автор: Олександр Білоус

З 1 січня 2022 року ФОПи другої-четвертої груп повинні застосовувати касові апарати або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО). Але це обов'язково не для всіх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 9 закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

Зокрема, РРО не потрібні, якщо ФОПи надають послуги та проводять розрахунки за них виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів. Такими сервісами є: Приват24, Ощад24, City24, LiqPay, EasyPay, Fondy, PayPong, WayForPay тощо.

Згідно з законом, "реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій, та розрахункові книжки не застосовуються: при здійсненні розрахунків за послуги у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів".

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України 17 грудня провалила перенесення обов'язкового введення касових апаратів для ФОПів (фізичних осіб-підприємців) ще на один рік.

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Касові апарати