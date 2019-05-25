Кассационный админсуд на период выборов переходит на особый график работы

Иллюстративное фото (Андрей Коваль)

Суд будет работать по особому графику до проведения парламентских выборов

В пятницу, 24 мая, Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в связи с выборами в Верховную раду Украины установил особый режим работы судей и работников секретариата. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховный Суд в Facebook.

Сообщается, что прием документов, которые связаны с избирательным процессом, будет не только в рабочее время, но и в сверхурочное время с понедельника по четверг с 18:00 до 24:00, в пятницу с 16:45 до 24:00, а также в выходные, праздничные и нерабочие дни с 09:00 до 24:00.

"Особый режим работы продлится в Кассационном административном суде до завершения избирательного процесса по проведению внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, назначенных на 21 июля 2019 года", - заявили в Верховном Суде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине началась избирательная кампания в парламент. В Украине в пятницу, 24 мая, начинается избирательная кампания в рамках досрочных выборов в Верховную Раду.

Напомним, что Совет продолжит работать в ближайшие недели. Председатель фракции БПП Артур Герасимов сообщил, что состоялась встреча руководителей и представителей фракций и групп парламента под председательством Андрея Парубия, на ней было объявлено четкую позицию, что Совет имеет полную возможность принимать законы.